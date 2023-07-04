Путин назвал беспрецедентными и нелегитимными санкции против России

Россия противостоит и будет противостоять санкциям и провокациям в свой адрес, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", - сказал Путин во вторник на заседании совета глав государств ШОС.

Президент заявил, что Россия продолжает устойчиво развиваться даже в нынешней обстановке, а российский народ "как никогда консолидирован".