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СНГ 04.07.2023 12:53

Путин назвал беспрецедентными и нелегитимными санкции против России

Россия противостоит и будет противостоять санкциям и провокациям в свой адрес, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", - сказал Путин во вторник на заседании совета глав государств ШОС.

Президент заявил, что Россия продолжает устойчиво развиваться даже в нынешней обстановке, а российский народ "как никогда консолидирован".

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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