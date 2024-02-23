Армения соблюдает антироссийские санкции, чтобы не испортить отношения с Западом - Пашинян

Армения соблюдает международные санкции против России, чтобы не навредить отношениям со странами, которые их ввели, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"У нас нет такого режима отношений - присоединяться к санкциям или нет. Но, с другой стороны, мы учитываем существующие санкции не потому, что на нас давят или требуют от нас, а потому, что если мы не будем соблюдать эти санкции, то это повлияет на наши отношения со странами, которые установили санкции. А отношения с этими странами важны", - сказал Пашинян в интервью France 24, отвечая на вопрос, принуждает ли Запад Ереван присоединиться к санкциям против России.