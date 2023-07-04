Макрон предлагает штрафовать семьи молодежи, участвующей в беспорядках

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в нарушениях общественного порядка, сообщила газета Le Parisien.

"Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи", - приводит издание слова президента во время встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC). Встреча не была анонсирована и состоялась в ночь на вторник в одном из кафе на севере Парижа.

"Своего рода минимальный тариф после первой выходки", - объяснил Макрон.

Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.

По данным Le Parisien, несмотря на относительное спокойствие последних ночей, Макрон не считает, что "все уже позади". "Посмотрим, что будет происходить 13 и 14 июля (Национальный праздник во Франции - ИФ) и еще в ближайшие месяцы", - сказал президент, призвав силы правопорядка "оставаться в максимальной готовности".