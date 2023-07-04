Макрон предлагает штрафовать семьи молодежи, участвующей в беспорядках

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в нарушениях общественного порядка, сообщила газета Le Parisien.
"Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи", - приводит издание слова президента во время встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC). Встреча не была анонсирована и состоялась в ночь на вторник в одном из кафе на севере Парижа.
"Своего рода минимальный тариф после первой выходки", - объяснил Макрон.
Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.
По данным Le Parisien, несмотря на относительное спокойствие последних ночей, Макрон не считает, что "все уже позади". "Посмотрим, что будет происходить 13 и 14 июля (Национальный праздник во Франции - ИФ) и еще в ближайшие месяцы", - сказал президент, призвав силы правопорядка "оставаться в максимальной готовности".
Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане
Баку высоко ценит усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений - Алиев
Кыргызстан выставил на продажу сотового оператора «Альфа Телеком»
ГААД получит 6,4 млн манатов на строительство автодорог в Зардабском районе
Литва предлагает запрет на новые контракты с Росатомом, консенсуса в ЕС нет
11 человек погибли в ДТП в Таджикистане
Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР
Асадов провел совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков в мае-июне
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Эльмар Гасымов встретился с ректорами ряда престижных турецких вузов в Стамбуле
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС