Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8531 RUR   0.0192 GBR   2.1567 TRY   0.0655

Цена на нефть

03.07 $/bbl +/- WTI 69.79 -0.85 Brent 74.65 -0.76

Дальнее зарубежье 04.07.2023 14:14

Макрон предлагает штрафовать семьи молодежи, участвующей в беспорядках

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен применять финансовые наказания к семьям молодых людей, принимающих участие в нарушениях общественного порядка, сообщила газета Le Parisien.

"Нужно, чтобы при первом нарушении мы могли простым порядком финансово наказывать семьи", - приводит издание слова президента во время встречи с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC). Встреча не была анонсирована и состоялась в ночь на вторник в одном из кафе на севере Парижа.

"Своего рода минимальный тариф после первой выходки", - объяснил Макрон.

Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.

По данным Le Parisien, несмотря на относительное спокойствие последних ночей, Макрон не считает, что "все уже позади". "Посмотрим, что будет происходить 13 и 14 июля (Национальный праздник во Франции - ИФ) и еще в ближайшие месяцы", - сказал президент, призвав силы правопорядка "оставаться в максимальной готовности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ШТРАФЫ


Похожие новости


Накал ночных беспорядков во Франции снижается Во Франции задержали более 700 участников беспорядков Не менее 270 участников беспорядков были арестованы во Франции в пятницу Макрон осудил участников беспорядков Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за масштабных беспорядков во Франции Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков Жители городов Франции ночью вышли на многотысячные акции протеста после утверждения пенсионной реформы Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу В Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az