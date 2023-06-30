Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил участников беспорядков, начавшихся в стране после гибели от рук полицейского 17-летнего юноши, заявил, что действиям погромщиков нет оправданий.

"Самым решительным образом осуждаю всех тех, кто использует эту ситуацию и этот момент, чтобы попытаться создать беспорядок и атаковать наши институты", - заявил Макрон.

В пятницу президент провел заседание межминистерского антикризисного комитета, обсуждавшего меры по нормализации ситуации. На заседание он прибыл из Брюсселя, где досрочно покинул заседание Европейского совета.

По словам президента, которые приводят французские СМИ, "это прямое и неоправданное насилие, не имеющее легитимности". Ничто не оправдывает такого насилия, считает он.

"В этом контексте мы призываем всех родителей проявить ответственность. Обстановка, которую мы переживаем, создается организованными и оснащенными группами, но также многими молодыми людьми", - продолжил Макрон.

"Треть задержанных хулиганов - молодые или очень молодые люди", - указал он. "На ответственности родителей, чтобы их дети оставались дома. Я их призываю к семейному чувству ответственности", - сказал президент.

Он также отметил, что значительную роль в происходящем играют интернет-платформы и социальные сети, назвав TikTok и Snapchat. "Будут сделаны запросы на идентификацию тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам", - пообещал Макрон.

По итогам межминистерского совещания премьер-министр Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии, чтобы усилить возможности сил правопорядка противостоять насильственным действиям погромщиков.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен потребовал от всех префектур Франции останавливать движение всех автобусов и трамваев с 21:00 местного времени. В пятницу и субботу на час раньше прекратит работу парижское метро.

Префектам также дано указание запретить продажу и транспортировку пиротехники, а также канистр и других емкостей с горючим, иными воспламеняющимися жидкостями, кислотами и вредными химическими веществами.

Как сообщают СМИ, правительство распорядилось временно отменить все массовые мероприятия. Так, сообщается, что на Stade de France в парижском пригороде Сен-Дени в связи с событиями аннулирован запланированный на вечер пятницы концерт певицы Милен Фармер.

Тем временем серьезные беспорядки в ряде мест отмечены днем в пятницу. В частности, в Страсбурге был разгромлен Apple Store. Повреждено здание оперы. Полиция применила слезоточивый газ, от которого, по данным СМИ, пострадали, в том числе непричастные к событиям люди.

В стране продолжаются задержания. Только в ночь на пятницу полиция Франции задержала 875 человек, из них 408 - в Париже и ближайших пригородах. По данным на полдень пятницы, которые сообщил Макрон на совещании, ущерб нанесен 492 зданиям, сожжены 2 тыс. автомобилей, совершено 3 тыс. 880 поджогов в минувшую ночь.

Во вторник 38-летний полицейский застрелил 17-летнего подростка, который, находясь за рулем автомобиля, не подчинился требованию остановиться и попытался оторваться от полиции. Полицейский находится в предварительном заключении. Он был допрошен в связи с подозрением в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".

По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был юноша. Они решили проверить его на красном сигнале светофора, но тот проскочил на красный свет. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.

Похороны погибшего юноши состоятся в субботу, сообщил телеканал BFMTV.