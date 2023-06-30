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Дальнее зарубежье 30.06.2023 14:20

Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за масштабных беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию, передает Le Figaro.

Макрон направился в Париж для проведения антикризисного совещания в связи с бунтами и погромами во Франции, спровоцированными убийством в столичном пригороде Нантере полицейским 17-летнего подростка-автомобилиста, когда тот не подчинился требованию остановиться для контроля.

После прибытия в Париж французский президент возглавит заседание межминистерского антикризисного комитета.

Как отмечает газета, обычно в таких редких случаях главу французского государства представляет на саммите ЕС германский канцлер.

Власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 5 тыс. - в Париже. В ходе столкновений в ночь на пятницу, по данным МВД, 249 полицейских и жандармов получили ранения.

Разгромлены или сожжены офисы госучреждений, банков, комиссариаты полиции, горел общественный транспорт и автомобили, разграблены многие магазины. В Бордо погромщики захватили ружья и патроны в отделе охоты магазина Decathlon.

Как объявила накануне прокуратура Нантера, 38-летний полицейский, застреливший в минувший вторник подростка, был помещен в предварительное заключение. Он был допрошен в связи с подозрением в умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".

По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был юноша. Они решили проверить его на красном сигнале светофора, но тот проскочил на красный свет. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕСПОРЯДКИ


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