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ТЭК 05.07.2023 23:56

Ирак выражает заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

Багдад заинтересован в сотрудничестве с Баку в нефтегазовой сфере, это было отмечено в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани в Вене, сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Как отмечается в сообщении ведомства, в ходе беседы было подчеркнуто, что Баку и Багдад успешно сотрудничают в формате ОПЕК+ в целях стабилизации мирового рынка нефти.

Стороны обсудили на встрече поставки иракской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок компанией SOCAR, также была подчеркнута важность меморандума о сотрудничестве в нефтегазовой сфере профильных ведомств обеих стран для развития азербайджано-иракского взаимодействия в энергетике.

С Шахбазовым в Вене также встретились генсек Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаил бин Мохаммед Аль Мазруи, добавили в Минэнерго Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАК, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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