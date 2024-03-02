Глава МИД Азербайджана встретился в Турции с иракским коллегой

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в рамках III Дипломатического форума в Анталье, сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
В ходе встречи было отмечено успешное развитие отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в различных сферах.
В.Алиев
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