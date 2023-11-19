Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента Ирака в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица. В.Алиев

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