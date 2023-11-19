Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Ирака в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
В.Алиев
Морские порты Азербайджана увеличили в январе-октябре перевалку грузов на 14,8%
SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 16,6%, дизеля - на 15,6%
Азербайджан крупно проиграл Бельгии в последнем матче отбора на ЧЕ-2024
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке
Главы МИР РФ и Ирана подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Газе и оказания содействия пострадавшему населению
Из больницы «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 недоношенного младенца
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире