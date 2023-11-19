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Внешняя политика 19.11.2023 15:50

Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирака в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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