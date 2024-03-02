Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Ираком

В Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака, сообщили в МИД Азербайджана.

На консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана Эмиль Сафаров, а иракскую делегацию - начальник консульского управления Министерства иностранных дел Ирака Ахмед Али Амин Аль-Сади.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможность цифровизации консульских услуг.

Делегации достигли договоренности о проведении очередных консультаций в текущем году в городе Багдаде.

В.Алиев