Пашинян рассчитывает на прогресс в переговорах с Алиевым в Брюсселе по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

Текст мирного соглашения между Ереваном и Баку еще не готов к подписанию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне прогресс был несущественным, но все же есть определенный прогресс. В скором времени в Брюсселе намечена моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, "к сожалению, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию".
"Надеюсь на предстоящей встрече привести в предметную плоскость зафиксированное в Вашингтоне все положительное. Все вопросы мы должны решить дипломатическим путем", - отметил Пашинян.
Ранее в правительстве Армении сообщали, что встреча Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля состоится 21 июля в Брюсселе.
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