Пашинян заявил, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано в Гранаде в начале октября

Соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде в начале октября, но в Ереване надеются на заключение мира с Баку до конца текущего года или в начале следующего.
"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности подписания документа в Гранаде.
В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.
"Мы хотим по возможности быстро, к примеру, до конца года или в начале года подписать соглашение о мире с Азербайджаном и мы все делаем для этого. Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы", - отметил Пашинян.
В.Алиев
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