Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

Внешняя политика 17.09.2023 11:18

Пашинян заявил, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано в Гранаде в начале октября

Соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде в начале октября, но в Ереване надеются на заключение мира с Баку до конца текущего года или в начале следующего.

"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности подписания документа в Гранаде.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

"Мы хотим по возможности быстро, к примеру, до конца года или в начале года подписать соглашение о мире с Азербайджаном и мы все делаем для этого. Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы", - отметил Пашинян.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Карабахе ВС Армении и армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанской армии Перехвачен квадракоптер, принадлежащий ВС Армении - Минобороны Азербайджана Байрамов заявил о неприемлемости повторения утверждений армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Гедабеке Москва продолжает работу с Баку и Ереваном по Лачинской дороге - Песков В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана Россия призывает Ереван и Баку к сдержанности - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az