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Внешняя политика 09.03.2024 12:36

Глава МИД Армении заявил, что в процессе достижения мира с Азербайджаном есть вопросы, по которым стороны еще далеки друг от друга

Армения стремится к подписанию соглашения о мире с Азербайджаном, но по ключевым вопросам разногласия остаются, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"С Азербайджаном мы обсуждаем не перемирие, а процесс достижения мира, обсуждаем проект мирного соглашения. По многим пунктам нам удалось достичь согласия, однако есть ключевые, очень важные вопросы, вокруг которых позиции сторон еще далеки друг от друга", - сказал Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, Армения хочет внести Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, на основе которой Ереван и Баку взаимно признают территориальную целостность друг друга, в проект соглашения о мире.

Он также отметил, что Турция не может быть посредником в нормализации армяно-азербайджанских отношений, поскольку позиции Анкары и Баку в этом вопросе идентичны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИР, СОГЛАШЕНИЕ


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