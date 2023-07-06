Нефть перешла к умеренному росту

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти днем в четверг, поскольку внимание участников рынка переключилось на снижение запасов в США.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подорожали на $0,24 (0,31%) - до $76,89 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,32 (0,45%) - до $72,11 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 2,9%.
Президент Албании прибыл с визитом в Азербайджан
В Москве анонсировали визит спецпредставителя главы МИД РФ на Южный Кавказ
Алиев пригласил президента Алжира посетить с визитом Азербайджан
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Финляндия направит Украине средства ПВО, боеприпасы в рамках 17-го пакета военной помощи
Вучич запросит встречу со Столтенбергом и заседание в СБ ООН из-за ситуации в Косово
Столтенберг надеется до саммита в Вильнюсе устранить препятствия на пути Швеции в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС