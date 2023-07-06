Нефть перешла к умеренному росту

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно расти днем в четверг, поскольку внимание участников рынка переключилось на снижение запасов в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подорожали на $0,24 (0,31%) - до $76,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,32 (0,45%) - до $72,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 2,9%.