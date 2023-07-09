До 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Масштабная акция протеста против юридической реформы прошла в Израиле в ночь с субботы на воскресенье, в ней приняли участие около 180 тыс. человек, пишет газета Times of Israel.

Больше всего людей акция собрала в Тель-Авиве, там в демонстрации в разные часы принимали участие от 140-150 тыс. человек до 180 тыс., передает газета со ссылкой на информацию организаторов митингов. Еще несколько десятков тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях в других частях страны.

Несколько тысяч протестующих резервистов собрались у дома министра обороны Йоава Галанта в городе Амикам на севере страны с призывом вновь высказаться против юридической реформы. Они пробыли там примерно до 3:00 утра воскресенья. В конце марта Галант стал первым чиновником из кабинета министров, кто призвал правительство приостановить реализацию реформы. Также демонстранты побывали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

После завершения основной акции протеста в Тель-Авиве, некоторые демонстранты попытались заблокировать междугородние трассы, но полиция применила водометы и разогнала их.

Ранее на этой неделе демонстранты устроили акцию в международном аэропорту Бен-Гурион.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю или даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией, которые в итоге зашли в тупик. В конце концов правительство Израиля заявило, что намерено реализовать реформу.