До 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Масштабная акция протеста против юридической реформы прошла в Израиле в ночь с субботы на воскресенье, в ней приняли участие около 180 тыс. человек, пишет газета Times of Israel.
Больше всего людей акция собрала в Тель-Авиве, там в демонстрации в разные часы принимали участие от 140-150 тыс. человек до 180 тыс., передает газета со ссылкой на информацию организаторов митингов. Еще несколько десятков тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях в других частях страны.
Несколько тысяч протестующих резервистов собрались у дома министра обороны Йоава Галанта в городе Амикам на севере страны с призывом вновь высказаться против юридической реформы. Они пробыли там примерно до 3:00 утра воскресенья. В конце марта Галант стал первым чиновником из кабинета министров, кто призвал правительство приостановить реализацию реформы. Также демонстранты побывали у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.
После завершения основной акции протеста в Тель-Авиве, некоторые демонстранты попытались заблокировать междугородние трассы, но полиция применила водометы и разогнала их.
Ранее на этой неделе демонстранты устроили акцию в международном аэропорту Бен-Гурион.
Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю или даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией, которые в итоге зашли в тупик. В конце концов правительство Израиля заявило, что намерено реализовать реформу.
В Германии заявили о важности китайского рынка для немецких компаний
Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре
Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана
Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку
Азербайджан и Украина согласовали квоты на грузоперевозки на 2024г
BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара
Госагентство ОМС направит около 1,4 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika
Министр окружающей среды Украины оценил ущерб экологии от войны с РФ в 102 млн евро в день
Азербайджан запускает с 2024-2025 учебного года программу международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС