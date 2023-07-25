Почти 20 участников протестов против судебной реформы арестованы в Тель-Авиве

Во время демонстраций протеста в Тель-Авиве за нападение на полицейских или нарушение общественного порядка было арестовано 18 человек, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на правоохранителей.
В результате столкновений с протестующими 10 полицейских получили ранения, говорится в сообщении.
К настоящему времени протестные акции завершились, отмечает издание.
Волна демонстраций прокатилась по Израилю в понедельник после принятия поправки по реформе судебной системы страны. Протесты проходили в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других городах.
Ранее в понедельник Кнессет проголосовал за принятие вызывающей споры поправки к судебной реформе. За принятие поправки проголосовали 64 законодателя. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.
Организаторы протестного движения обещают бороться до конца и благодарят тех, кто вышел на протест, за подъем "беспрецедентного демократического движения".
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид в понедельник осудил принятие одной из поправок и заявил о планах оспорить это решение.
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