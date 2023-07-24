Парламент Израиля принял законопроект по судебной реформе

Кнессет (парламент Израиля) в понедельник проголосовал за принятие вызывающей споры поправки по судебной реформе, пишет газета Times of Israel.

"Несмотря на массовое недовольство после неудачных компромиссных переговоров, Кнессет одобрил закон", - пишет издание.

По его данным, 64 законодателя проголосовали за принятие поправки. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. В Кнессете всего 120 депутатов.

Газета уточняет, что принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Голосование прошло после почти 30-часовых непрерывных дебатов, которые начались в воскресенье утром. В этот период сотни тысяч протестующих вышли на улицы как за, так и против прекращения судебных проверок политической власти.