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Израильтяне протестуют против принятого законопроекта по судебной реформе

Волна демонстраций прокатилась по Израилю в понедельник после принятия поправки по реформе судебной системы страны, сообщает The Times of Israel.

Лидеры протестного движения обещают бороться до конца и благодарят тех, кто вышел на протест, за подъем "беспрецедентного демократического движения".

Протесты проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других городах страны.

Протестующие блокировали основное израильское шоссе - шоссе Аялон в Тель-Авиве. Конная полиция пытается оттеснить демонстрантов к обочине, чтобы возобновить движение автомобилей.

Израильская медицинская ассоциация в свою очередь объявила 24-часовую забастовку, она начнется 25 июля. Врачи будут работать по графику выходного дня, уделяя внимание только экстренным случаям.

Ранее в понедельник Кнессет проголосовал за принятие вызывающей споры поправки по судебной реформе. За принятие поправки проголосовали 64 законодателя. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Принятая Кнессетом поправка - лишь одна из предложенных по судебной реформе. Отмечается, что в правящей коалиции выразили надежду, что оппозиция согласится начать переговоры и по другим поправкам по изменению судебной системы.

Голосование прошло после почти 30-часовых непрерывных дебатов, которые начались в воскресенье утром. В этот период сотни тысяч протестующих вышли на улицы как за, так и против прекращения судебных проверок политической власти.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РЕФОРМА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРОТЕСТЫ


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