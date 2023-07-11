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Дальнее зарубежье 11.07.2023 15:53

Макрон подтвердил планы поставок Украине дальнобойных ракет SCALP

Франция поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP, заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты, позволяющие наносить глубокие удары", - сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Monde.

"Я думаю, для нас сегодня важно направить послание поддержки Украине, заявить о единстве НАТО", - отметил президент Франции.

Тем самым, комментирует издание, Париж вслед за Лондоном принял решение поставить Украине ракеты "воздух-земля", позволяющие наносить удары по целям на большом расстоянии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РАКЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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