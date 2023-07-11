Макрон подтвердил планы поставок Украине дальнобойных ракет SCALP

Франция поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP, заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон в Вильнюсе перед началом саммита НАТО. "Мы решили поставить Украине новые ракеты, позволяющие наносить глубокие удары", - сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Monde. "Я думаю, для нас сегодня важно направить послание поддержки Украине, заявить о единстве НАТО", - отметил президент Франции. Тем самым, комментирует издание, Париж вслед за Лондоном принял решение поставить Украине ракеты "воздух-земля", позволяющие наносить удары по целям на большом расстоянии.

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