Крупные нефтегазовые компании вновь приобретают добывающие активы - Wood Mackenzie

Крупные нефтегазовые компании в условиях ценовой определенности вновь покупают добывающие активы, в особенности газ, с целью укрепления основного портфеля.
"Активность в сфере слияний и поглощений в разведке и добыче обратно пропорциональна волатильности цен на сырьевые товары. Резкие колебания цен на газ и нефть в прошлом году убили возможность заключения сделок, поскольку покупатели и продавцы не могли договориться о цене. В этом году цены более стабильны, и активность в сфере слияний и поглощений, хотя и на относительно скромном уровне, растет. Появились покупатели, но они разборчивы и ищут качественные активы", - пишет в своем исследовании Wood Mackenzie.
Крупные компании вновь становятся покупателями upstream-активов, поскольку прошлый год показал важность энергетической безопасности и необходимость развития поставок нефти и газа еще на несколько лет, отмечают эксперты. При этом газ в качестве более привлекательного топливо в большинстве сценариев энергоперехода являлся более заметной целью.
Так, в конце мая американская Chevron приобрела за $7,6 млрд независимую PDC Energy с нефтегазовыми активами в Колорадо и Техасе. Французская TotalEnergies в марте купила добывающие активы CEPSA в ОАЭ, которые WoodMac оценивает в $1,68 млрд. Eni в конце июня объявила о приобретении за $4,9 млрд базирующейся в Великобритании Neptune Energy. Газ занимает значительный вес в портфеле Neptune, что соответствует цели итальянской фирмы заместить импорт российского газа к 2025 году и увеличить долю газа с менее чем половины от общего объема добычи углеводородов до 60% к 2030 году. BP и ADNOC в марте получили по 25% израильской NewMed Energy. Таким образом, британская компания, инвестировав $1,4 млрд, увеличивает доступ к газу Восточного Средиземноморья через гигантское месторождение Левиафан на шельфе Израиля и к будущим проектам, включая Aphrodite на Кипре.
Крупные компании будут проводить больше сделок по слияниям и поглощениям, а другие также присоединятся к этому процессу, считают эксперты. У Shell все еще есть аппетит к upstream, отмечают они. "Chevron, по нашему мнению, нуждается в еще большем разнообразии своих активов, а Equinor может рассмотреть возможность заполнения пробела в своем портфеле после срыва ее проектов в Канаде", - добавляют аналитики.
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