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Дальнее зарубежье 12.07.2023 23:00

Число голодающих в мире увеличилось с 2019 по 2022 год на 122 млн - ООН

В 2022 году около 735 млн человек в мире столкнулись с проблемой голода, и это на 122 млн больше показателей 2019 года, сообщается в докладе ООН.

"Согласно подсчетам, 691 млн - 783 млн человек в мире столкнулись с голодом в 2022. При принятии среднего показателя - 735 млн - становится ясно, что в 2022 году от голода страдали на 122 млн человек больше, чем в 2019 году", - говорится в докладе "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире - 2023".

Кроме того, в 2022 году число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, составляло около 900 млн - на 180 млн больше, чем в 2019 году.

При этом в 2022 году замедлилось восстановление экономики после пандемии коронавируса COVID-19, и наблюдался рост цен на продовольствие и энергоресурсы, что в свою очередь подрывает доходы тех групп населения, которым голод грозит в наибольшей степени.

В то же время в некоторых регионах мира достигли успехов в борьбе с голодом, например, в Азии и Латинской Америке. Однако в Западной Азии, странах Карибского бассейна и в Африке масштабы голода с 2021 по 2022 год по-прежнему росли. Число людей, страдающих от голода в Африке, увеличилось на 11 млн с 2021 года и более чем на 57 млн человек - с начала пандемии.

Согласно прогнозам, в 2030 году почти 600 млн человек будут хронически недоедать. Отмечается, что это примерно на 119 млн больше, чем при сценарии, если бы не было пандемии и украинского конфликта. Наиболее значительный рост масштабов голода ожидается тоже в Африке.

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Тэги: МИР, ООН, ГОЛОД, ДОКЛАД


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