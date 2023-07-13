В Кяльбаджаре мирный житель подорвался на мине - прокуратура

Прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело по очередному факту подрыва мирного жителя на мине в четверг вечером, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана. “13 июля около 20:00 Сахиб Алиев, 1964 года рождения, получил ранение в ногу в результате подрыва мины на территории села Сейидлер Кяльбаджарского района. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК и ведется следствие”, - отмечается в информации Генпрокуратуры.

Х.Насирзаде



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