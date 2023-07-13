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Происшествия 13.07.2023 21:12

В Кяльбаджаре мирный житель подорвался на мине - прокуратура

Прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело по очередному факту подрыва мирного жителя на мине в четверг вечером, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

“13 июля около 20:00 Сахиб Алиев, 1964 года рождения, получил ранение в ногу в результате подрыва мины на территории села Сейидлер Кяльбаджарского района. По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК и ведется следствие”, - отмечается в информации Генпрокуратуры.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, МИНА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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