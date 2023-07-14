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Регион 14.07.2023 09:53

Вопрос о легализации частных военных компаний должен обсуждаться в Госдуме, в правительстве - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что легализация частных военных компании (ЧВК) - это отдельный вопрос, которым должны заниматься Государственная дума и правительство.

"У нас нет закона о частных военных организациях (...) Группа есть (ЧВК "Вагнер" - ИФ), но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - сказал Путин в интервью "Коммерсанту", опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос о юридическом статусе группы "Вагнер", глава государства заявил, что она "не существует". "У нас же нет закона о частных военных организациях", - добавил он.

"Такого юрлица (группа "Вагнер" - ИФ) нет", - пояснил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЧВК, СТАТУС


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