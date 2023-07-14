Германия в январе-мае импортировала из Азербайджана нефти почти на 205 млн евро

Германия в январе-мае 2023 года импортировала из Азербайджана 340,165 тыс. тонн нефти (спад в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022г) на 204,486 млн евро (спад в 3,4 раза). Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в Федеральном статистическом управлении ФРГ (Destatis).
По данным Destatis, Германия в январе импортировала из Азербайджана 69,573 тыс. т нефти на 42,713 млн евро, феврале - 130,155 тыс. т на 80,579 млн евро, марте - 43,466 тыс. т на 26,917 млн евро, апреле – 26,329 тыс. т на 15,468 млн евро, в мае – 70,642 тыс. т на 38,809 млн евро.
Р.Керимов
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