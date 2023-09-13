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ТЭК 13.09.2023 12:15

Германия в январе-июле импортировала из Азербайджана нефти почти на 300 млн евро

Германия в январе-июле 2023 года импортировала из Азербайджана 511,84 тыс. тонн нефти (спад в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022г) на 299,944 млн евро (спад в 3,5 раза). Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в Федеральном статистическом управлении ФРГ (Destatis).

По данным Destatis, Германия в январе импортировала из Азербайджана 69,573 тыс. т нефти (на 42,713 млн евро), феврале - 130,155 тыс. т (на 80,579 млн евро), марте - 43,466 тыс. т (на 26,917 млн евро), апреле - 26,329 тыс. т (на 15,468 млн евро), в мае - 70,642 тыс. т (на 38,809 млн евро), в июне - 58,36 тыс. т (на 32,976 млн евро), в июле – 113,315 тыс. т (на 62,482 млн евро).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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