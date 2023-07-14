Грузоперевозки в Азербайджане в I полугодии выросли на 6%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2023 года составил 109 млн 200,3 тыс. тонн, что на 6,4% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 76,6%, на долю госсектора – 23,4%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июнь 2023 года вырос на 5,1%.

По железной дороге перевезено 9 млн 157,8 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 6,8% больше показателя января-июня 2022 года.

Морским транспортом перевезено 4 млн 514,7 тыс. тонн различных грузов (рост на 21,7%), автомобильным транспортом - 60 млн 760,8 тыс. тонн (рост на 4,8%), воздушным – 143,8 тыс. тонн (спад на 41,4%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 19 млн 649,7 тыс. тонн нефти (рост на 10,7%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков