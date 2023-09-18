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Транспорт и связь 18.09.2023 12:54

Грузоперевозки в Азербайджане за 8 месяцев выросли на 6,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2023 года составил 148,2 млн тонн, что на 6,5% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,1%, на долю госсектора – 22,9%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-август 2023 года вырос на 5,5%.

По железной дороге перевезено 12,2 млн тонн, что на 2,3% больше показателя января-августа 2022 года.

Морским транспортом перевезено 6 млн 185,5 тыс. тонн различных грузов (рост на 23,7%), автомобильным транспортом – 83,6 млн тонн (рост на 5,2%), воздушным – 198,9 тыс. тонн (спад на 33,5%).

По магистральным нефтепроводам за отчетный период транспортировано 26 млн 456,9 тыс. тонн нефти (рост на 10%).

По магистральным газопроводам транспортировано 27 млн 109,8 тыс. куб. метров газа (рост на 6,2%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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