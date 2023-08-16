Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле выросли на 6,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2023 года составил 128 млн 276,5 тыс. тонн, что на 6,5% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 76,8%, на долю госсектора – 23,2%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июль 2023 года вырос на 5,2%.
По железной дороге перевезено 10 млн 639,6 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 4,6% больше показателя января-июля 2022 года.
Морским транспортом перевезено 5 млн 341,5 тыс. тонн различных грузов (рост на 24,8%), автомобильным транспортом - 71 млн 785,9 тыс. тонн (рост на 5,1%), воздушным – 168,5 тыс. тонн (спад на 38,1%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 23 млн 76,5 тыс. тонн нефти (рост на 10,2%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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