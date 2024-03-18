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Транспорт и связь 18.03.2024 12:10

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале выросли на 4%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составил 35 млн 189,6 тыс. тонн, что на 4,1% больше показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 75,6%, на долю госсектора - 24,4%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-февраль 2024 года по сравнению с январем-февралем 2023 года увеличился на 5,3%.

По железной дороге перевезено 2 млн 977,8 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 2,7% больше показателя января-февраля 2023 года.

Морским транспортом перевезено 1 млн 273,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 15,9%), автомобильным транспортом - 19 млн 279,5 тыс. тонн (рост на 6,9%), воздушным -63,1 тыс. тонн (рост на 22,5%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 6 млн 307,7 тыс. тонн нефти (рост на 4,3%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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