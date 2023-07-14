Цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $79,89 за баррель, что на $1,47 (1,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,53 (1,99%), до $75,36 за баррель.
Обе марки могут вырасти по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля, пишет MarketWatch.
Давление на котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер накануне заявил, что процентную ставку необходимо повысить в этом году еще дважды, каждый раз - на 25 базисных пунктов.
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