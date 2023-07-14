Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

ТЭК 14.07.2023 19:40

Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть ускорили падение вечером в пятницу, но близки к завершению очередной недели в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $79,89 за баррель, что на $1,47 (1,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,53 (1,99%), до $75,36 за баррель.

Обе марки могут вырасти по итогам третьей недели подряд, что будет самым длинным отрезком недельного подъема с апреля, пишет MarketWatch.

Давление на котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,1% в ходе торгов, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер накануне заявил, что процентную ставку необходимо повысить в этом году еще дважды, каждый раз - на 25 базисных пунктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть стабильны после скачка до апрельских максимумов, Brent у $81,4 за баррель ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2023г на 100 тыс. б/с, в 2024г - на 2,3 млн б/с, до 104,3 млн б/с Нефть остается в плюсе, Brent у $80,4 за баррель ОПЕК+ в июне отставала от плана по добыче нефти на 2,55 млн б/с - МЭА МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2023г на 220 тыс. б/с Нефть продолжает дорожать после подъема накануне, Brent у $80,3 за баррель Brent подорожала до $80,29 за баррель Нефть стабильна, Brent у $79,3 за баррель Нефть слабо дорожает перед публикацией данных Минэнерго США о запасах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az