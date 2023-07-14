Алиев и Мишель обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Брюсселе провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Алиев на встрече выразил Мишелю признательность за его усилия для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Алиев также отметил, что «брюссельский формат» является эффективным», - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.
В ходе встречи Алиев и Мишель обменялись мнениями по предстоящей 15 июля трехсторонней встрече с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в том числе по мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.
Р.Ахмедов
TotalEnergies построит две ВЭС в Германии мощностью 3ГВт к 2030 году
Venture Global начнет поставки СПГ с Calcasieu Pass по контрактам только в конце 2024 года
Effective Business Consulting подготовит предложения для развития МСБ в Азербайджане по заказу KOBIA
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов
MİDA направит 34,5 млн манатов на строительство 10 домов в ЖК в Бинагади
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Федрезерву больше не нужно повышать ставку - нобелевский лауреат
Глава Минюста Грузии обвинил польского врача в попытке незаконно вынести из клиники биообразец Саакашвили
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС