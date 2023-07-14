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Внешняя политика 14.07.2023 23:28

Алиев и Мишель обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Брюсселе провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Алиев на встрече выразил Мишелю признательность за его усилия для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Алиев также отметил, что «брюссельский формат» является эффективным», - говорится в информации на сайте азербайджанского лидера.

В ходе встречи Алиев и Мишель обменялись мнениями по предстоящей 15 июля трехсторонней встрече с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в том числе по мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, АРМЕНИЯ


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