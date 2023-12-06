Алиев надеется на возобновление дискуссий с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве

Переговоры по подготовке соглашения между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве приостановлены, Баку рассчитывает на возобновление консультаций по этому документу, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы интенсивно работали над новым документом о сотрудничестве. В настоящее время эта работа приостановлена, но надеюсь, что она вновь продолжится и будет завершена, так как более 90% этого документа согласовано», - сказал Алиев в среду, отвечая на вопрос участников форума «Карабах: Возвращение домой через 30 лет» в Баку.
Алиев назвал отношения Баку и ЕС сбалансированными и в целом положительными.
Президент при этом подчеркнул, что Азербайджан не планирует становиться членом ЕС. «Во внешнеполитической концепции Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это очень прагматичный подход, так как нас туда никогда не примут. И причина этого известна», - отметил Алиев.
Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Б.Рустамбеков
Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев превысил $3 млрд
Минэнерго Казахстана начало обсуждать с НК сокращение добычи в 2024г в рамках новых обязательств ОПЕК+
CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Голливудские актеры одобрили сделку с киностудиями
На Австралию надвигается экстремальная жара
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире