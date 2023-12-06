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Внешняя политика 06.12.2023 12:27

Алиев надеется на возобновление дискуссий с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве

Переговоры по подготовке соглашения между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве приостановлены, Баку рассчитывает на возобновление консультаций по этому документу, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы интенсивно работали над новым документом о сотрудничестве. В настоящее время эта работа приостановлена, но надеюсь, что она вновь продолжится и будет завершена, так как более 90% этого документа согласовано», - сказал Алиев в среду, отвечая на вопрос участников форума «Карабах: Возвращение домой через 30 лет» в Баку.

Алиев назвал отношения Баку и ЕС сбалансированными и в целом положительными.

Президент при этом подчеркнул, что Азербайджан не планирует становиться членом ЕС. «Во внешнеполитической концепции Азербайджана нет цели вступить в ЕС. Это очень прагматичный подход, так как нас туда никогда не примут. И причина этого известна», - отметил Алиев.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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