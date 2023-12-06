Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном - Алиев

Официальный Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если учитывать, что мы уже до сегодняшнего дня провели 5 встреч, следующая встреча должна быть нацелена на результат. Армении, Азербайджану и ЕС нужно согласовать проект заявления. Нужно хорошо подготовиться ко встрече», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».
Как сообщалось ранее, в последний раз президент Азербайджана, премьер Армении и глава Евросовета встречались в трехстороннем формате в Брюсселе в июле 2023 года. Еще одна встреча планировалась в октябре, но она не состоялась.
Х.Насирзаде
Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев превысил $3 млрд
Минэнерго Казахстана начало обсуждать с НК сокращение добычи в 2024г в рамках новых обязательств ОПЕК+
CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Голливудские актеры одобрили сделку с киностудиями
На Австралию надвигается экстремальная жара
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире