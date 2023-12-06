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Внешняя политика 06.12.2023 11:44

Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном - Алиев

Официальный Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если учитывать, что мы уже до сегодняшнего дня провели 5 встреч, следующая встреча должна быть нацелена на результат. Армении, Азербайджану и ЕС нужно согласовать проект заявления. Нужно хорошо подготовиться ко встрече», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

Как сообщалось ранее, в последний раз президент Азербайджана, премьер Армении и глава Евросовета встречались в трехстороннем формате в Брюсселе в июле 2023 года. Еще одна встреча планировалась в октябре, но она не состоялась.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, АРМЕНИЯ


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