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Дальнее зарубежье 17.07.2023 14:02

Самостоятельность стран ЕС в военных тратах затрудняет общую оборонную политику союза

Контроль стран-членов ЕС над собственными военными расходами, стремление продвигать в первую очередь национальные проекты подрывают общую оборонную политику Евросоюза, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на ряд источников.

"В эпоху политики экономии, когда военная промышленность была невелика, (...) настоящего европейского сотрудничества не было. Сейчас ситуация противоположная - вкладывают много денег, но все говорят: давайте деньги останутся у нас, в нашей стране, не будем давать их другим, даже если они союзники", - приводит издание слова неназванного представителя военной промышленности ФРГ.

"Когда мы в Брюсселе говорим друг другу, что хотим лучше сотрудничать, (...) страны до сих пор продвигают на рынке собственных производителей, делают соответствующие заказы", - заявил один сотрудник оборонной сферы ЕС.

При этом представители военной отрасли также заявляют, что несмотря на намерения стран Евросоюза увеличивать военные бюджеты, несмотря на новые заказы со стороны НАТО и ЕС, рост оборонной промышленности в регионе идет медленно. Так, пресс-секретарь торговой ассоциации европейских производителей вооружений ASD Жан Пи отметил, что отрасль в целом сталкивается с теми же сложностями, что и 16 месяцев назад, до начала спецоперации РФ на Украине. По его словам, европейские страны "продолжают действовать как в мирное время".

Исполнительный директор шведской оборонной и аэрокосмической компании Saab Микаэль Йоханссон в свою очередь отметил, что отрасль нуждается в более плотном сотрудничестве по вопросу каналов поставок товаров с целью устранить дефицит отдельных категорий. Исполнительный директор немецкого военно-промышленного концерна Renk Сюзанна Виганд заявила, что отрасль при планировании работы нуждается в большей определенности со стороны политиков.

Financial Times добавляет, что планам Европы наращивать военно-промышленный потенциал также могут помешать трудности с привлечением средств у различных банков и фондов, а также выбор компаний США, а не ЕС при заказе военной продукции.

"Конфликт мог побудить европейских политиков и компании к действиям, но реальность такова: для удовлетворения возросшего спроса на продукцию потребуются годы" - резюмирует газета.

Совет ЕС согласовал 20 марта 2023 года "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями стран союза в течение двенадцати месяцев. В частности, речь шла об увеличении производства боеприпасов и ракет в ЕС.

На прошлой неделе Европарламент одобрил закон о поддержке производства боеприпасов в ЕС. Теперь закон должен быть окончательно утвержден Советом ЕС, после чего вступит в силу.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, СЛОЖНОСТИ


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