Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 3 августа

Заседание министерского мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC) назначено на 3 августа, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
Встреча состоится в онлайн режиме.
В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили проводить заседания министерского комитета, цель которого -обсуждение ситуации на рынке, раз в два месяца.
JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры ОПЕК+ встречаются раз в полгода, следующая встреча намечена на 26 ноября.
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