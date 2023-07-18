Азербайджан в январе-мае увеличил импорт бензина Premium Euro-95 из России на 63%

Азербайджан в январе-апреле 2023 года импортировал 34 тыс. 197,43 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 1,7% ниже показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $31 млн 776,88 тыс. (спад на 5,2%).
Основной импорт пришелся на поставки из РФ – 22 тыс. 169,43 т (рост на 62,7%) на $20 млн 462,71 тыс. (рост на 63,5%).
Также бензин в отчетный период импортировался из Румынии – 4 тыс. 79,9 т (на $4 млн 189,24 тыс.) и Беларуси – 7 тыс. 948,1 т (на $7 млн 124,94 тыс.)
По данным статистики, в январе-мае 2023 года импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 730,58 т (рост на 43,5%) на $894,67 тыс. (рост на 60,6%). При этом, из России в отчетный период импортировано 234,77 т бензина на $287,85 тыс., из Румынии – 495,81 т на $606,82 тыс.
В 2022 году в Азербайджан было импортировано 99 тыс. 490,98 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95 (спад на 32,5%) на $102 млн 540,18 тыс. (спад на 7,7%). На РФ пришлось 73,4% всего импорта в Азербайджан бензина Premium Euro-95.
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 670,95 т (спад на 37,8%) на $2 млн 52,49 тыс. (спад на 14,3%).
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.
Н.Аббасова
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