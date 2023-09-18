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ТЭК 18.09.2023 15:51

Азербайджан в январе-июле сократил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ на 15,7%

Азербайджан в январе-июле 2023 года импортировал 43 тыс. 741,37 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 21,2% ниже показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $41 млн 192,05 тыс. (спад на 24,1%).

Основной импорт пришелся на поставки из РФ – 26 тыс. 687,2 т (спад на 15,7%) на $25 млн 48,79 тыс. (спад на 18,2%).

Также бензин в отчетный период импортировался из Румынии – 5 тыс. 135,48 (на $5 млн 274,78 тыс.) и Беларуси – 11 тыс. 918,7 т (на $10 млн 868,48 тыс.)

По данным статистики, в январе-июле 2023 года импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 944,4 т (рост на 21,5%) на $1 млн 155,58 тыс. (рост на 32,9%). При этом, из России в отчетный период импортировано 234,77 т бензина на $287,85 тыс., из Румынии – 709,63 т на $867,73 тыс.

В 2022 году в Азербайджан было импортировано 99 тыс. 490,98 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95 (спад на 32,5%) на $102 млн 540,18 тыс. (спад на 7,7%). На РФ пришлось 73,4% всего импорта в Азербайджан бензина Premium Euro-95.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 670,95 т (спад на 37,8%) на $2 млн 52,49 тыс. (спад на 14,3%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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