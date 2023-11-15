Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ почти на 36%

Азербайджан в январе-сентябре 2023 года импортировал 63 тыс. 683,91 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 25,3% ниже показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $60 млн 306,34 тыс. (спад на 30,8%).

Основной импорт пришелся на поставки из РФ: 37 тыс. 880,21 т (спад на 35,7%) на $35 млн 342,9 тыс. (спад на 41,8%).

Также бензин в отчетный период импортировался из: Беларуси – 14 тыс. 782 т (на $13 млн 439,29 тыс.), Румынии – 5 тыс. 555,44 т (на $5 млн 706,66 тыс.), Греции – 2 тыс. 861,95 т (на $3 млн 119,52 тыс.), Грузии - 2 тыс. 219,71 т (на $2 млн 415,29 тыс.) и ОАЭ – 384,6 тыс. т (на $282,68 тыс.).

По данным статистики, в январе-сентябре 2023 года импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 1 тыс. 563,13 т (рост на 33,2%) на $1 млн 877,62 тыс. (рост на 32,9%).

При этом, из Румынии в отчетный период импортировано 814,1 т (на $995,19 тыс.), из России - 357,1 т (на $402,56 тыс.), Беларуси – 391,9 т (на $478,15 тыс.).

В 2022 году в Азербайджан было импортировано 99 тыс. 490,98 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95 (спад на 32,5%) на $102 млн 540,18 тыс. (спад на 7,7%). На РФ пришлось 73,4% всего импорта в Азербайджан бензина Premium Euro-95.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 670,95 т (спад на 37,8%) на $2 млн 52,49 тыс. (спад на 14,3%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова