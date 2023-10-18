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ТЭК 18.10.2023 15:13

Азербайджан в январе-августе сократил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ на 30%

Азербайджан в январе-августе 2023 года импортировал 57 тыс. 545,21 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 19,7% ниже показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $54 млн 957,64 тыс. (спад на 23,7%).

Основной импорт пришелся на поставки из РФ – 31 тыс. 741,51 т (спад на 30%) на $29 млн 994,2 тыс. (спад на 34,2%).

Также бензин в отчетный период импортировался из: Беларуси – 14 тыс. 782 т (на $13 млн 439,29 тыс.), Румынии – 5 тыс. 555,44 (на $5 млн 706,66 тыс.), Греции – 2 тыс. 861,95 т (на $3 млн 119,52 тыс.), Грузии - 2 тыс. 219,71 т (на $2 млн 415,29 тыс.) и ОАЭ – 384,6 тыс. т (на $282,68 тыс.).

По данным статистики, в январе-августе 2023 года импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 1 тыс. 330,03 т (рост на 24,3%) на $1 млн 593,22 тыс. (рост на 25,2%).

При этом, из Румынии в отчетный период импортировано 814,1 т (на $995,19 тыс.), из России - 357,1 т (на $402,56 тыс.), Беларуси – 158,8 т (на $193,75 тыс.).

В 2022 году в Азербайджан было импортировано 99 тыс. 490,98 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95 (спад на 32,5%) на $102 млн 540,18 тыс. (спад на 7,7%). На РФ пришлось 73,4% всего импорта в Азербайджан бензина Premium Euro-95.

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 670,95 т (спад на 37,8%) на $2 млн 52,49 тыс. (спад на 14,3%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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