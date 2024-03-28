Азербайджан увеличил в январе импорт бензина Premium Euro-95 в 2,8 раза

Азербайджан в январе 2024 года импортировал 6 тыс. 826,12 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что в 2,8 раза выше показателя января 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $6 млн 515,17 тыс. (рост в 2,6 раза).
В объем объеме импорта 3 тыс. 620,71 т (рост на 47,2%) на $3 млн 381,94 тыс. (рост на 35,8%) пришлось на поставки из РФ.
Остальной объем поставок пришелся на: Грецию – 1 тыс. 111,14 т на $1 млн 133,37 тыс., ОАЭ - 782,77 т на $697,45 тыс., Румынию - 568,76 т на $602,78 тыс., Беларусь - 492,8 т на сумму $447,74 тыс. и Болгарию - 249,93 т на $252,43 тыс.
По данным статистики, в январе 2024 года импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 106,38 т на сумму $130,42 тыс. Весь объем поставок пришелся на Румынию.
В 2023 году Азербайджан импортировал 86 тыс. 36,95 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95 (- 13,5% от показателя 2022 года) на $83 млн 183,27 тыс. (- 18,9%).
Импорт бензина "Super Euro-98" в Азербайджан составил 2 тыс. 31,38 т (+21,6% от показателя 2022 года) на $2 млн 451,7 тыс. (+19,5%).
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр.
Н.Аббасова
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