Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами в январе-июне выросли на 19%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2023 года составил 894 млн 372,4 тыс. человек, что на 17,3% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 3 млн 239,1 тыс. человек (рост на 52,2%), морским транспортом – 10,5 тыс. человек (рост на 6,1%), воздушным транспортом – 1 млн 233,3 тыс. человек (рост на 49,5%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за шесть месяцев перевезено 781 млн 113 тыс. пассажиров (рост на 18,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 743 млн 810,9 тыс. пассажиров (рост на 19,4%), такси - 37 млн 302,1 тыс. человек (рост на 0,1%).

Бакинский метрополитен, в январе-июне обслужил в 108 млн 776,5 тыс. человек (рост на 9,5%).

Б.Рустамбеков