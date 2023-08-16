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Транспорт и связь 16.08.2023 12:40

Перевозки пассажиров в Азербайджане по железной дороге в январе-июле выросли в 1,5 раза

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2023 года составил 1 млрд 41 млн 146,3 тыс. человек, что на 16,3% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 3 млн 753,9 тыс. человек (рост на 50,8), морским транспортом – 12,7 тыс. человек (рост на 5,8%), воздушным транспортом – 1 млн 568,3 тыс. человек (рост на 37,8%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за семь месяцев перевезено 911 млн 500 тыс. пассажиров (рост на 17,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 865 млн 999,4 тыс. пассажиров (рост на 18,3%), такси - 45 млн 501 тыс. человек (рост на 1,2%).

Бакинский метрополитен, в январе-июле обслужил в 124 млн 311 тыс. человек (рост на 8,8%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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