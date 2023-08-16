Перевозки пассажиров в Азербайджане по железной дороге в январе-июле выросли в 1,5 раза

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2023 года составил 1 млрд 41 млн 146,3 тыс. человек, что на 16,3% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По железной дороге перевезено 3 млн 753,9 тыс. человек (рост на 50,8), морским транспортом – 12,7 тыс. человек (рост на 5,8%), воздушным транспортом – 1 млн 568,3 тыс. человек (рост на 37,8%).
Кроме этого, автомобильным транспортом за семь месяцев перевезено 911 млн 500 тыс. пассажиров (рост на 17,3%). При этом автобусами в указанный период перевезено 865 млн 999,4 тыс. пассажиров (рост на 18,3%), такси - 45 млн 501 тыс. человек (рост на 1,2%).
Бакинский метрополитен, в январе-июле обслужил в 124 млн 311 тыс. человек (рост на 8,8%).
Б.Рустамбеков
Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова для использования и открыта для доставки всех необходимых товаров - Гаджиев
ВС Азербайджана пресекли попытку проникновения ДРГ ВС Армении, один диверсант задержан
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, находятся на въезде на авто- и ж/д Агдам-Ханкенди – Гаджиев
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-июле вырос на 18%
ГАТ направит 2,5 млн манатов на разработку рекламных материалов в сфере туризма и туристских продуктов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
17 солдат Нигера убиты на границе с Мали
Талибы запретили политические партии в Афганистане
Китай и Индия обязались поддерживать мир на спорных приграничных территориях
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
Услуга «ASAN Pay» в приложении Yelo!
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС