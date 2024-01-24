Перевозки пассажиров в Азербайджане всеми видами транспорта в 2023г выросли на 19%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2023 году составил 1 млрд 923 млн 599,5 тыс. человек, что на 18,7% больше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 7 млн 107,5 тыс. человек (рост на 38,4%), морским транспортом - 23,7 тыс. человек (рост на 10,7%), воздушным транспортом - 2 млн 911,8 тыс. человек (рост на 29,2%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за 2023 год перевезено 1 млрд 694 млн 104,5 тыс. пассажиров (рост на 20,6%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 599 млн 981,3 тыс. пассажиров (рост на 21,1%), такси - 94 млн 123,2 тыс. человек (рост на 12,3%).

Бакинский метрополитен, в прошлом году обслужил в 219 млн 452 тыс. человек (рост на 5,2%).

Б.Рустамбеков