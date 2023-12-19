Перевозки пассажиров в Азербайджане по железной дороге в январе-ноябре выросли на 40%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составил 1 млрд 731 млн 961,3 тыс. человек, что на 18,1% больше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 6 млн 342,3 тыс. человек (рост на 39,9%), морским транспортом - 21,8 тыс. человек (рост на 11,2%), воздушным транспортом - 2 млн 662,5 тыс. человек (рост на 28,5%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за 11 месяцев перевезено 1 млрд 524 млн 732,4 тыс. пассажиров (рост на 19,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 441 млн 328,6 тыс. пассажиров (рост на 20,5%), такси - 83 млн 403,8 тыс. человек (рост на 9,7%).

Бакинский метрополитен, в январе-ноябре обслужил в 198 млн 202,3 тыс. человек (рост на 5,8%).

Б.Рустамбеков