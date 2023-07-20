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ТЭК 20.07.2023 09:46

Грузопоток через ТМТМ к 2030 году планируется довести до 500 тыс. контейнеров - Токаев

Казахстан считает важным наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в планах увеличить грузопоток по нему до 500 тыс. контейнеров в год, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году", - сказал Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" (ССАГЗ) в Джидде.

Текст выступления президента распространила его пресс-служба.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как "Средний коридор", - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2022 году по ТМТМ было перевезено 33,6 тыс. контейнеров. Объем грузоперевозок составил 1,5 млн тонн, увеличившись в 2,5 раза к показателю 2021 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТМТМ, ГРУЗОПОТОК, ПЛАНЫ


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