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Транспорт и связь 06.09.2023 11:11

Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту через Казахстан в январе-июле выросли в 2 раза

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Казахстан в январе-июле 2023 года увеличился почти в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 1,6 млн тонн, сообщила пресс-служба ж/д оператора "Казахстан темир жолы".

При этом экспорт из Казахстана за указанный период вырос в 2,5 раза - до 1,2 млн тонн.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2023 году может увеличиться на 17,6% по сравнению с показателем 2022 года - до 2 млн тонн. Ожидается, что до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн в год.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТМТМ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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