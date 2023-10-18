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Транспорт и связь 18.10.2023 10:15

Токаев предложил создать с КНР партнерскую сеть крупных портов и логоцентров в рамках Транскаспийского маршрута

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предложение создать с Китаем партнерскую сеть крупных портов, логистических центров и почтовых хабов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщила пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. "Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", - сказал Токаев на церемонии открытия III форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.

Глава государства также отметил интерес Казахстана "в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров".

"Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что ТМТМ, соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, может стать "континентальным мостом "Пояса и пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2023 году может увеличиться на 17,6% по сравнению с показателем 2022 года - до 2 млн тонн. Ожидается, что до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн в год.

По данным казахстанского ж/д оператора "Казахстан темир жолы", объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Казахстан в январе-июле 2023 года увеличился почти в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 1,6 млн тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТМТМ, ТРАНСПОРТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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