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Транспорт и связь 24.01.2024 16:43

КТЖ: Перевозки грузов по Транскаспийскому маршруту в 2023г удвоились

Перевозки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2023 году составили 2,8 млн тонн, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом, сообщил заместитель председателя правления "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") по логистике Ерлан Койшибаев.

"По ТМТМ за 2023 год перевозки грузов составили 2,8 млн тонн, увеличившись на 86% по сравнению с 2022 годом. На сегодня маршрут предоставляет конкурентоспособный срок доставки - в среднем 12 суток. В среднесрочной перспективе мы заинтересованы довести объемы грузоперевозок по коридору до 10 млн тонн", - сказал Койшыбаев, слова которого приводит пресс-служба КТЖ.

По информации пресс-службы, в Астане прошел международный "круглый стол" с участием представителей "Азербайджанских железных дорог" и крупных казахстанских экспортеров. На мероприятии обсуждены преимущества и возможности ТМТМ.

По прогнозам Всемирного банка, объем грузовых перевозок по ТМТМ к 2030 году может увеличиться в три раза к показателю 2021 года и достичь 11 млн тонн. Ожидается, что к 2030 году объемы контейнерных грузоперевозок достигнут 4,074 млн тонн (доля 35,8% общего грузопотока против 22,7% в 2021 году), что в 2,5 раза выше показателя 2021 года. Перевозки нефти и нефтепродуктов составят 3,553 млн тонн (доля 31,2% против 30% в 2021 году), что в 3,2 раза выше показателя 2021 года.

Международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор" - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТМТМ, ПЕРЕВОЗКИ, ГОД


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