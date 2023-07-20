ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5%

Центробанк Турции по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, и теперь ставка по семидневным операциям РЕПО составляет 17,5% против 15% ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще более резкого повышения, до 20%.

Уровень ставки достиг максимума с сентября 2021 года. На предыдущем заседании ставка была повышена сразу на 6,5 п.п.

Совет директоров турецкого ЦБ подтвердил намерение продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно быстрее задать курс на замедление инфляции и стабилизировать инфляционные ожидания.

При этом решения будут приниматься на предсказуемой основе и с учетом поступающих данных, отмечается в пресс-релизе по итогам заседания.

Турецкая лира дешевеет к доллару после менее резкого, чем ожидалось, подъема ставки. Пара доллар/лира по данным на 15:15 торгуется на уровне 26,9368 лиры против 26,7877 лиры на закрытие предыдущей сессии, лира теряет около 0,55%.