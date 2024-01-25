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Макроэкономика 25.01.2024 15:37

Турецкий ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 2,5 п.п. - до 45%

Центробанк Турции на заседании в четверг поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта (п.п.).

Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 45% годовых с 42,5%, говорится в сообщении ЦБ.

Подъем совпал с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.

Нынешний уровень ставки является максимальным с 2003 года. С июня прошлого года она была увеличена восемь раз подряд в совокупности на 36,5 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.

По оценке руководства ЦБ, уровень жесткости денежно-кредитной политики, необходимый для замедления инфляции, уже достигнут, и текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет значительное падение инфляции и инфляционные ожидания не достигнут целевого диапазона.

Инфляция в Турции в декабре ускорилась до 64,8% в годовом выражении и достигла максимума более чем за год, по данным Статистического института страны (Turkstat). В ноябре рост цен составлял 62%. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 5%.

Турецкая нацвалюта в паре с долларом США дешевеет на 0,2% после объявления решения центробанка. Курс составляет 30,2856 лиры/$1 по сравнению с 30,2324 лиры/$1 по итогам торгов в среду.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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