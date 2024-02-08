Новый глава ЦБ Турции не исключает возможности подъема ключевой ставки в будущем

Новый глава турецкого ЦБ Фатих Карахан в данный момент не видит необходимости в дальнейшем подъеме ключевой процентной ставки, однако считает, что такой шаг может потребоваться в случае ухудшения инфляционных прогнозов.
"Мы можем ужесточить политику, если инфляционные ожидания, динамика цен, зарплат, государственных расходов и частного потребления, а также налоговая политика, приведут к существенному отклонению инфляции от наших прогнозов", - заявил Карахан в четверг в ходе мероприятия, на котором ЦБ представил свои прогнозы.
Карахан был назначен руководителем Центробанка Турции в минувшую субботу после неожиданной отставки Хафизе Гайе Эркан, возглавлявшей ЦБ с июня 2023 года. До этот он занимал пост заместителя председателя ЦБ.
Эркан за время своей работы на посту главы Центробанка Турции подняла ключевую процентную ставку с 8,5% до 45%.
Согласно прогнозу ЦБ, представленному в четверг, инфляция в Турции к концу 2024 года замедлится до 36%. В январе темпы роста потребительских цен в стране ускорились до 64,9% в годовом выражении - максимума с ноября 2022 года.
В ЦБ ожидают, что устойчивое замедление темпов инфляции начнется во второй половине этого года. Регулятор прогнозирует ослабление инфляции до 14% в 2025 году и до 9% к концу 2026 года.
Курс доллара США в паре с турецкой лирой поднялся до 0,1%, до 30,6040 лиры в ходе торгов в четверг.
Карахан, выпускник Пенсильванского университета, стал шестым главой турецкого ЦБ с 2019 года. Он почти 10 лет проработал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а затем был главным экономистом в Amazon.com Inc.
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